مشاركة جديدة للبنات ودورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات.. في دوري المدارس

يذكر أن دوري المدارس هو أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة خمسة أعوام، بدأت نسخته الأولى عام 2019، ويهدف إلى إعداد جيل من المواهب الشابة في مختلف الألعاب الرياضية؛ لتكون رافدًا رئيسًا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات وزارتَي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030.