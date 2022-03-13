مشاركة جديدة للبنات ودورات تأهيلية للمعلمين والمعلمات.. في دوري المدارس

أكملت اللجنة المنظمة لدوري المدارس جميع الترتيبات المتعلقة ببداية منافسات الدوري لهذا العام في كرة القدم والألعاب المختلفة للبنين وللبنات؛ حيث بدأت اليوم الأحد آلية التسجيل الإلكتروني لمدارس التعليم العام، ويستمر تسجيل الفرق المدرسية لمدة 15 يومًا، وذلك عن طرق زيارة الموقع الرسمي لدوري المدارس
كما أكملت اللجنة المنظمة ترتيبات حفل التدشين الذي سيقام الأسبوع القادم بمدينة الرياض، والذي سيتخلله إعلان الألعاب الرياضية الستة التي ستنضم إلى لعبة كرة القدم في النسخة من الدوري، الذي ستقام منافساته للبنين وللبنات في 47 محافظة ومدينة.
وفي جانب آخر تعقد وزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية دورات تدريبية تأهيلية للمعلمين والمعلمات في جميع الألعاب، بالإضافة إلى دورات تدريبية تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في ألعاب الدفاع عن النفس، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدة اتحادات رياضية أخرى.
يذكر أن دوري المدارس هو أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة خمسة أعوام، بدأت نسخته الأولى عام 2019، ويهدف إلى إعداد جيل من المواهب الشابة في مختلف الألعاب الرياضية؛ لتكون رافدًا رئيسًا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات وزارتَي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030.