مضر يستضيف الوحدة والخليج في ضيافة العدالة

تتواصل، غدًا السبت 19 مارس 2022م، منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست مباريات تلعب في القطيف والدمام والأحساء وجدة، وذلك ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر البطولة.
ويستضيف متصدر الترتيب فريق مضر منافسه الوحدة، في مواجهة ستجمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف عند الساعة 3:00 مساءً.
وعلى نفس الصالة يلتقي السلام مع الصفا عند الساعة 5:00 مساءً، ويتبعها عند الساعة 7:00 مساءً مواجهة المحيط مع النور، وستبث المباريات الثلاثة التي ستقام في صالة القطيف تلفزيونيًا على قنوات SSC الرياضية.
وستقام باقي مباريات الجولة عند الساعة 4:00 عصرًا؛ حيث يحل الخليج الذي يأتي في وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر ضيفًا على العدالة في صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستضيف الأهلي منافسه القارة على صالته بجدة، ويلتقي الترجي مع الزلفي على صالة نادي النهضة بالدمام.
وسيقود مباراتي مضر والوحدة، والأهلي مع القارة؛ طاقم تحكيم أجنبي مكون من الحكمين التونسيين: أيمن بنعبد اللطيف، وعثمان العزابي، والحكمين المصريين: علاء بيومي، وحسام معتمد.
يذكر أن مضر يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الخليج برصيد 26 نقطة، ويأتي النور ثالثًا بـ23 نقطة، يليه الوحدة رابعًا بـ20 نقطة، والصفا خامسًا بـ18 نقطة، ثم القارة سادسًا بـ15 نقطة وبفارق الأهداف عن الترجي الذي يأتي في سابع الترتيب بنفس الرصيد، ثم الزلفي ثامنًا بـ14 نقطة، ويمتلك المحيط 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع، ويأتي الأهلي عاشرًا بـ8 نقاط، والعدالة في المركز الحادي عشر بنقطتين، ويقع السلام في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.