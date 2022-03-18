مضر يستضيف الوحدة والخليج في ضيافة العدالة

يذكر أن مضر يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الخليج برصيد 26 نقطة، ويأتي النور ثالثًا بـ23 نقطة، يليه الوحدة رابعًا بـ20 نقطة، والصفا خامسًا بـ18 نقطة، ثم القارة سادسًا بـ15 نقطة وبفارق الأهداف عن الترجي الذي يأتي في سابع الترتيب بنفس الرصيد، ثم الزلفي ثامنًا بـ14 نقطة، ويمتلك المحيط 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع، ويأتي الأهلي عاشرًا بـ8 نقاط، والعدالة في المركز الحادي عشر بنقطتين، ويقع السلام في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.