معسكر داخلي لأخضر اليد .. استعدادًا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة

قائمة الأخضر

ضمت القائمة 23 لاعبًا وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوة، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي , حيدر الحسن ، محمد الطويل ، فيصل قريش ، أحمد العبد الله ، مصطفى الحسن ، علي آل إبراهيم ، محمد الباشا ، حسين المحسن ، عبد الله اليوسف ، حسن التريكي ، علي المسلم ، أيمن آل غزوي ، حسين القصاب ، حسن تريك ، محمد المطرود ، صالح العاشور، ماجد العبد المحسن، صادق المحسن.