معسكر داخلي لأخضر اليد .. استعدادًا لدورة الألعاب الخليجية الثالثة

قررت لجنة المنتخبات والتدريب بالاتحاد السعودي لكرة اليد، إقامة معسكر داخلي للمنتخب السعودي الأول خلال الفترة من 15 - 22 مايو المقبل، فيما ستغادر بعثة الأخضر يوم 23 مايو إلى دولة الكويت استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 24-30 مايو المقبل.
ويقود الأخضـر فنيًا خلال المعسكر ودورة الألعاب الخليجية، المدرب الوطني فاضل آل سعيد ويعاونه موسى الهزاع "مساعدًا" فيما سيكون الدولي السابق حسين آل اخوان مديرًا للمنتخب والدولي السابق بندر الحربي إداريًا للأخضـر.
قائمة الأخضر
ضمت القائمة 23 لاعبًا وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوة، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي , حيدر الحسن ، محمد الطويل ، فيصل قريش ، أحمد العبد الله ، مصطفى الحسن ، علي آل إبراهيم ، محمد الباشا ، حسين المحسن ، عبد الله اليوسف ، حسن التريكي ، علي المسلم ، أيمن آل غزوي ، حسين القصاب ، حسن تريك ، محمد المطرود ، صالح العاشور، ماجد العبد المحسن، صادق المحسن.