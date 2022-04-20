مع ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.. لاعبو الهلال يسيطرون على التشكيلة المثالية

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها لاعبون ينتمون إلى الدوري السعودي على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما حصل في الجولات الثلاث السابقة من المسابقة القارية التي تقام منافساتها بالمملكة العربية السعودية لمنطقة عرب القارة.