مع ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.. لاعبو الهلال يسيطرون على التشكيلة المثالية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال 2022م، التي شهدت سيطرة لاعبي فريق الهلال السعودي على القائمة المعلنة من خلال تواجد 6 لاعبين يمثلون الفريق في التشكيلة.
وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها لاعبون ينتمون إلى الدوري السعودي على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما حصل في الجولات الثلاث السابقة من المسابقة القارية التي تقام منافساتها بالمملكة العربية السعودية لمنطقة عرب القارة.
وقد اشتملت القائمة على وجود ستة لاعبين يمثلون نادي الهلال السعودي أول الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 بعد فوزه على الاستقلال الطاجيكي 3-0 يوم الثلاثاء. واللاعبون هم: علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أوديون إيغالو.
حراسة المرمى: صلاح زكريا "الدحيل القطري".
خط الدفاع: علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني "الهلال السعودي"، محمد الدميري "الوحدات الأردني".
خط الوسط: سلمان الفرج "الهلال السعودي"، عزيز غاتييف "شباب الأهلي الإماراتي"، سالم الدوسري "الهلال السعودي"، فيدريكو كارتابيا "شباب الأهلي الإماراتي".
خط الهجوم: أوديون إيغالو "الهلال السعودي"، توماس أولسن "شباب الأهلي الإماراتي".