مع ختام مباريات دور المجموعات.. تعرف على التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة لدوري الأبطال

على غير العادة لم تواصل الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 سيطرتها على التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة، واكتفت بوجود ثلاثة لاعبين ينتمون إليها.
على مدار الجولات الخمسة الأولى من دور المجموعات استحوذ لاعبون يمثلون الدوري السعودي على حصة الأسد من التشكيلة المثالية، على عكس الجولة السادسة والأخيرة التي لم تشهد تواجد سوى ثلاثة لاعبين؛ اثنان من الشباب، وواحد من التعاون.
النتائج السلبية في هذه الجولة هي ما جعل الأندية السعودية تفقد فرصة مواصلة الريادة والصدارة في التشكيلة المثالية بعد نهاية كل جولة، باستثناء تألق فريق الشباب الذي تفرد عن باقي الفرق السعودية بعدم الخسارة في مواجهاته الستة، بعد فوزه بالمواجهة الأخيرة على الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين.
التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة
حراسة المرمى: فهد يونس "الريان القطري".
خط الدفاع: عبدالعزيز هيكل "شباب أهلي دبي"، فلاديسلاف كوسمينين "الاستقلال الطاجيكي"، اياغو سانتوس "الشباب السعودي"، متعب الحربي "الشباب السعودي".
خط الوسط: ميرزا بيكنازاروف "آهال التركماني"، ماركو ستانوييفيتش "ناساف الأوزبكي"، أدميلسون جونيور "الدحيل القطري"، سميحان النابت "التعاون السعودي".
خط الهجوم: مايكل أولونفا "الدحيل القطري"، يوهان بولي "الريان القطري".