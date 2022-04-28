مع ختام مباريات دور المجموعات.. تعرف على التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة لدوري الأبطال

النتائج السلبية في هذه الجولة هي ما جعل الأندية السعودية تفقد فرصة مواصلة الريادة والصدارة في التشكيلة المثالية بعد نهاية كل جولة، باستثناء تألق فريق الشباب الذي تفرد عن باقي الفرق السعودية بعدم الخسارة في مواجهاته الستة، بعد فوزه بالمواجهة الأخيرة على الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين.