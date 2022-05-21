مع ممثلي أندية دوري المحترفين.. "المسابقات" تناقش الروزنامة ودوري الرديف

وتأتي الرغبة المشتركة من لجنتي المسابقات في الاتحاد السعودي ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بهدف ضمان سير المسابقات بانتظام، وذلك من خلال التعرف على آراء ومقترحات الأندية للوقوف على أي عوائق قد تواجهها خلال الموسم المقبل.