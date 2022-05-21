مع ممثلي أندية دوري المحترفين.. "المسابقات" تناقش الروزنامة ودوري الرديف

تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشتي عمل، الثلاثاء المقبل، مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لبحث روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023.
وتعقد لجنة مسابقات الرابطة الورشة الأولى مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تعقبها ورشة عمل أخرى تقدمها لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لبحث ومناقشة الدوري الرديف.
وتأتي الرغبة المشتركة من لجنتي المسابقات في الاتحاد السعودي ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بهدف ضمان سير المسابقات بانتظام، وذلك من خلال التعرف على آراء ومقترحات الأندية للوقوف على أي عوائق قد تواجهها خلال الموسم المقبل.