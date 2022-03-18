مفاجآت في تشكيلة "الهلال" قبل كلاسيكو "الأهلي"

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال؛ التشكيلة الأساسية التي ستواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.