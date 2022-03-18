مفاجآت في تشكيلة "الهلال" قبل كلاسيكو "الأهلي"

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال؛ التشكيلة الأساسية التي ستواجه الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.
وشهدت التشكيلة غياب كل من البرازيليين ميشايل دويلغادو، ومواطنه ماثيوس بيريرا، والدوليين السعوديين محمد البريك، ومحمد كنو.
في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني.
خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري.
خط الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.