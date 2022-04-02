مفاجأة مونديال 2022.. منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح

سيفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل، بدلًا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) بوقت متأخر، الجمعة، في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة في الدوحة، حسب وكالة "فرانس برس".