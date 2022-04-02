مفاجأة مونديال 2022.. منتخب قطر لن يلعب مباراة الافتتاح

سيفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل، بدلًا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) بوقت متأخر، الجمعة، في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة في الدوحة، حسب وكالة "فرانس برس".
وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليديًا منتخب الدولة المضيفة، وأفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 و A2 الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي على إستاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقًا من فيفا.
لكن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في إستاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا على إستاد الثمامة وإنجلترا مع إيران على إستاد خليفة الدولي.
وحسب "فرانس برس"، لم يرد فيفا على سؤال للوكالة حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات، ربما بسبب الروزنامة المضغوطة للبطولات الأوروبية قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة صيفًا في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز.