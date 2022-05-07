مقابل 5.2 مليار دولار.. تشيلسي يوافق على انتقال ملكيته إلى تحالف "بولي"

توصل نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.
وقال النادي اللندني في بيان: "يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد".
وأشار تشيلسي بطل أوروبا الحالي في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى أنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني "5.2 مليار دولار" بعد الحصول على الموافقات المطلوبة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وقال النادي اللندني في بيان: "يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم الاتفاق على الشروط والتفاصيل الخاصة بانتقال ملكيته إلى ملاك جدد بقيادة تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال ومارك وولتر وهانزيورج فيس".
وأضاف تشيلسي أن الملاك الجدد سيدفعون 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم مع التعهد باستثمار مبلغ 1.75 مليار جنيه إسترليني في تطوير الاستاد والفريق النسائي والأكاديمية ومؤسسة تشيلسي.
وأكد بيان النادي أن جميع المبالغ ستودع في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا قبل أن يتبرع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بمبلغ البيع كاملًا للأعمال الخيرية.
وجاءت هذه الخطوة قبل أكثر قليلًا من ثلاثة أسابيع من موعد انتهاء الترخيص المؤقت الحالي للنادي، والذي ينتهي العمل به في 31 مايو الجاري.
وأُرسل العرض الآن إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.
وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات الآن من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.
ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني "1.85 مليار دولار" كان قدمه للنادي.
وأجرت مجموعة بولي -وتضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس، ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين- مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.