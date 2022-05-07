مقابل 5.2 مليار دولار.. تشيلسي يوافق على انتقال ملكيته إلى تحالف "بولي"

وأشار تشيلسي بطل أوروبا الحالي في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى أنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني "5.2 مليار دولار" بعد الحصول على الموافقات المطلوبة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".