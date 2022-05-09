مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بحُلّة جديدة .. أرامكو السعودية تبدأ سلسلة بطولات القولف للفرق من بانكوك

وأبهرت سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق مجتمع رياضة القولف على مستوى العالم من خلال إظهار الجانب المرح والترفيهي للرياضة أثناء المنافسات، حيث تقوم الفرق بالدخول إلى أرض الملعب على أنغام وصلة موسيقية من اختيار أعضاء الفريق مع استعدادهم للبدء من الحفرة الافتتاحية. بالإضافة إلى الجانب التنافسي والذي يتيح للاعبة الهاوية لعب دور محوري ومهم في تحسين نتيجة الفريق ومساعدة زميلاتها المحترفات في الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط التي تضاف إلى رصيدهن للحصول على لقب كوستا ديل سول لأفضل لاعبة في نهاية العام، وتؤثر على تصنيف روليكس للمحترفات.