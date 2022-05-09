مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بحُلّة جديدة .. أرامكو السعودية تبدأ سلسلة بطولات القولف للفرق من بانكوك
تعود سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بحُلّة جديدة ومواقع مختلفة حول العالم وجوائز مالية كبرى.
وظهرت السلسلة للمرة الأولى في روزنامة بطولات الجولة الأوروبية للسيدات في العام الماضي، حيث قدمت 4 بطولات بمجموع جوائز مالية بلغت 4 ملايين دولار أمريكي بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة، شهدت تنافس نخبة لاعبات القولف العالميات على صعيد الفرق والأفراد.
وكانت السلسلة قد انطلقت من لندن في المملكة المتحدة مروراً بسوتوجراندي في جنوب إسبانيا ومنها إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، واختتمت في ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وسمح نظام البطولة الفريد من نوعه لثلاثين قائدة من نخبة لاعبات القولف العالميات باختيار أعضاء الفريق بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، حيث قامت كل قائدة باختيار اللاعبة الثانية قبل أن يتم تحديد اللاعبة الثالثة عشوائياً، وإضافة عضو محلي من الهواة لاستكمال أعضاء الفريق.
وأبهرت سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق مجتمع رياضة القولف على مستوى العالم من خلال إظهار الجانب المرح والترفيهي للرياضة أثناء المنافسات، حيث تقوم الفرق بالدخول إلى أرض الملعب على أنغام وصلة موسيقية من اختيار أعضاء الفريق مع استعدادهم للبدء من الحفرة الافتتاحية. بالإضافة إلى الجانب التنافسي والذي يتيح للاعبة الهاوية لعب دور محوري ومهم في تحسين نتيجة الفريق ومساعدة زميلاتها المحترفات في الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط التي تضاف إلى رصيدهن للحصول على لقب كوستا ديل سول لأفضل لاعبة في نهاية العام، وتؤثر على تصنيف روليكس للمحترفات.
وتعود السلسلة العالمية في نسختها الثانية هذا العام بمحطة جديدة وهي تايلاند. حيث تقام أولى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2022 بملعب النادي الريفي في بانكوك، وبمجموع جوائز يصل إلى مليون دولار أمريكي.
نظام مستحدث يجعل المنافسات أسرع
شهد العام الماضي إقامة النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق حيث أصبحت بذلك أول حدث فريد من نوعه على مستوى الجولات الاحترافية في عالم القولف يجمع بين الجانب الجماعي والفردي. وسيكون هناك تحديث في نظام البطولة في نسخة هذا العام، حيث ستقام منافسات الفرق على مدار يومين ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق 500,000 دولار أمريكي، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية والتي يبلغ مجموع جوائزها 500,000 دولار أمريكي.
نجمات عالميات ومواهب محلية صاعدة
سيشهد هذا الأسبوع مشاركة الثلاثي التايلاندي باتي تافاتاناكيت، وآريا جوتانوجارن المصنفة الأولى عالمياً سابقاً و14 حالياً، إلى جانب شقيقتها موريا جوتانوجارن. وتنظم إليهن النجمة الواعدة البالغة من العمر 18 عاماً تشانوكنان أنجوراساراني التي تصدرت منافسات بطولة ترست قولف الآسيوية على ملعب ونادي سيام الريفي من جانب السيدات. بالإضافة إلى مواطنتهن تشونلادا تشاتانون.
وتشارك إلى جانب تلك الأسماء نخبة من ألمع الأسماء العالمية في الجولة الأوروبية للسيدات ومن بينهن الإنجليزية تشارلي هول والأمريكية كيلي والي. وشهدت بطولات العام الماضي من السلسلة العالمية مشاركة كل من الإنجليزية جورجيا هال، والأمريكية نيلي كوردا، السويدية آنا نوردكفيست، الأمريكية دانييل كانغ، ومواطنتيها أليسون لي وليكسي تومسون، ومن المنتظر مشاركتهن هذا العام.
المزيد من المشاهدين على مستوى العالم
قالت أليكساندرا أرماس – الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات – إن "انضمام بطولة تايلاند هذا العام يساعد على رفع مستوى الجولة من خلال زيادة جوائزها المالية. وتستمتع اللاعبات بنظام البطولة الفريد من نوعه وباللعب في فرق، بالإضافة إلى الجودة العالية للملاعب التي تستضيف البطولات، ومستوى الضيافة، ويرفع ذلك المعايير على جميع الأصعدة. وبالنسبة للكثير من اللاعبات تعتبر هذه البطولات مشابهة للبطولات الكبرى".
وسيتم نقل منافسات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق هذا العام في أكثر من 117 وجهة وسيستمتع ما يقارب 330 مليون منزل بمجريات البطولات، الأمر الذي سيمنح اللاعبات العالميات والنجمات المحليات الواعدات فرصة الظهور بشكل أكبر أمام الجماهير حول العالم.
شراكة داعمة لقولف السيدات والمجتمع المحلي
تعتبر أرامكو السعودية أكبر داعم لرياضة القولف النسائية في عام 2022، وتستمر في دعمها ورفع مكانة البطولات عالمياً وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال. وكجزء من التزامها باستمرار هذا الإرث، سوف تساهم سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحادات القولف في الدول المستضيفة للبطولات.