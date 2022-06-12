ممثلًا المملكة.. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يشارك في المؤتمر الرياضي العالمي بسلوفينيا

وخلال الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "الرياضة للجميع في عالم متغير" التي عُقِدت بتاريخ 9 يونيو، استعرضت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، جهود الاتحاد المستمرة لخلق مجتمع رياضي أكثر حيوية في المملكة على الرغم من وجود عدد من التحديات في القطاع الرياضي؛ حيث شهدت الجلسة حضور عدد من المتحدثين والخبراء، وتطرقت الحصيني خلالها إلى جهود الاتحاد الهادفة إلى تشجيع مشاركة المرأة في الرياضة حول جميع مناطق المملكة، كما سلطت الضوء على العديد من الفعاليات والمبادرات الرياضية التي يركز عليها الاتحاد، بما في ذلك تلك التي تسهم في القضايا الخيرية، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها موقعًا رئيسًا للفعاليات الرياضية والمناسبات الكبرى، من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والمنظمة الدولية للرياضة للجميع "TAFISA"، والعديد من المنظمات الرياضية من أنحاء العالم كافة.