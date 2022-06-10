مناورة تجهز الشباب لمواجهة الفتح الودية

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الفتح غداً السبت، في مباراة ودية، خلال فترة التوقف الدولي، والذي يستمر حتى 18 من يونيو الجاري، نظير ارتباط المنتخب السعودي بأيام الفيفا، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .
وواصل فريق الشباب اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية على ملعبه، حيث انطلاقة الحصة التدريبية بتمارين الجري حول الملعب، تبعها تمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة.
وأجرى اللاعبون تدريبات فنية متنوعة في منتصف الملعب، فرض خلالها المدير الفني الروماني سوموديكا مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين .
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن الروماني ماريوس سوموديكا، سيقيم اللاعبين الأجانب، ويقدم تقريراً في نهاية الموسم لإدارة النادي، لتحديد احتياجات الفريق في الموسم الجديد فيما يخص المحترفين الأجانب.
يشار أن الشباب يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر منافسه الوحيد للحصول على المقعد الأخير في بطولة كأس السوبر السعودي وذلك قبل جولتين على نهاية منافسات دوري المحترفين السعودي.