مناورة تجهز الشباب لمواجهة الفتح الودية

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الفتح غداً السبت، في مباراة ودية، خلال فترة التوقف الدولي، والذي يستمر حتى 18 من يونيو الجاري، نظير ارتباط المنتخب السعودي بأيام الفيفا، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .