مناورة تجهِّز الهلال لمواجهة أبها.. و"كاريلو" يدعم أوراق "دياز"

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "أبها" ضمن الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض المدير الفني "دياز" مناورة على كامل مساحة الملعب، وشرح في المناورة عددًا من الجُمل التكتيكية التي يود انتهاجها غدًا.
وشارك الثلاثي "عبدالله المعيوف، عبدالله عطيف و أوديون إيغالو" في المران، فيما منعت "الإنفلونزا" اللاعب "مصعب الجوير" من المشاركة في التدريبات.
وسرت أنباء أن البيروفي "كاريلو" بات جاهزًا للعب أمام أبها.