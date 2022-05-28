مناورة تجهِّز الهلال لمواجهة أبها.. و"كاريلو" يدعم أوراق "دياز"

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض المدير الفني "دياز" مناورة على كامل مساحة الملعب، وشرح في المناورة عددًا من الجُمل التكتيكية التي يود انتهاجها غدًا.