منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت تبلغ الدور نصف النهائي

تأهلت منتخبات المغرب ومصر والعراق والكويت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتُقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.
وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 في انطلاقة مباريات دور الثمانية.
كما تأهل منتخب مصر إلى دور الأربعة بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2.
ولحق منتخب العراق بركب المتأهلين بعد فوزه بنتيجة 3-2 على منتخب السعودية، وذلك في مباراة امتدت لشوطَين إضافيَّين.
واكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد فوز منتخب الكويت على منتخب فلسطين 4-1 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4-4.
وبذلك يلتقي منتخب المغرب منتخب مصر، ويلعب منتخب العراق مع منتخب الكويت في الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل، بينما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء.