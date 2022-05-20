منتخبا عُمان والإمارات يتأهلان للدور الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا الشاطئية

تأهَّلَ منتخبا عُمان والإمارات إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً على ملعب جازان الشاطئي.
وتصدَّرَ المنتخب العُماني المجموعة بـ6 نقاط رغم خسارته من المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف للبنان، وحلَّ المنتخب الإماراتي ثانياً بـ6 نقاط أيضاً مستفيداً من فوزه على منتخب الكويت بهدفين لهدف، فيما جاء المنتخب اللبناني ثالثاً بـ3 نقاط والكويت رابعاً بنقطة واحدة.
وبحسب تعليمات البطولة، تلعب كل مجموعة مبارياتها على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية، المقررة يوم مايو 2022، وبالمقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل لقبل النهائي على تحديد المراكز من 5 إلى 7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.