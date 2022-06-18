منتخب التايكوندو يبدأ معسكرًا خارجيًّا في كازخستان استعدادًا لبطولة آسيا

بدأ المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، اليوم السبت، معسكره الخارجي بمدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات في مدينة شن شون بكوريا نهاية الشهر الجاري.
ويهدف المعسكر إلى الوصول للجاهزية التامة قبل خوض غمار المنافسات المقبلة، من خلال الاحتكاك المباشر بلاعبي منتخب كازاخستان، الذين يُعَدون من أبطال قارة آسيا والعالم؛ مما يساهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في البطولة القوية.
ويمثل الأخضر السعودي، طاقمٌ مكون من: فهد السميح، ورياض الظافري، وعبدالإله عسيري، وحمد المبروك، وهشام الدوخي، وأحمد المولد، ومحمد السويق، وعلي المبروك، واللاعبة دنيا أبو طالب.
ويضم الجهاز الفني والإداري، المدرب الروسي قربان بوجداييف، والثلاثي الوطني: محمد القحطاني، وفهد الدويسان، وعلي الهاشم، والأخصائي محمد أزعوفي.