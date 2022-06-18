منتخب التايكوندو يبدأ معسكرًا خارجيًّا في كازخستان استعدادًا لبطولة آسيا

ويهدف المعسكر إلى الوصول للجاهزية التامة قبل خوض غمار المنافسات المقبلة، من خلال الاحتكاك المباشر بلاعبي منتخب كازاخستان، الذين يُعَدون من أبطال قارة آسيا والعالم؛ مما يساهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في البطولة القوية.