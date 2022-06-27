منتخب المغرب يلاقي شقيقه العراقي.. في نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، بعد أن حقق 3 انتصارات على منتخب الكويت 6-4 ومنتخب الصومال 16-0 ومنتخب موريتانيا 13-0، وفي دور الثمانية فاز على المنتخب الليبي بنتيجة 3-0، ثم أجتاز عقبة منتخب مصر في نصف النهائي بالفوز 5-2.

في المقابل، تأهل منتخب العراق وصيفاً في ترتيب المجموعة الثانية بعد التعادل مع منتخب مصر 3-3 ثم الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب السعودية 3-2 وفي دور الأربعة كسب منتخب الكويت بنتيجة 2-1.