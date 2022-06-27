منتخب المغرب يلاقي شقيقه العراقي.. في نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022

يلتقي، غداً الثلاثاء، منتخب المغرب مع شقيقه العربي منتخب العراق (عند الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، في نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 في نسختها السادسة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
وتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، بعد أن حقق 3 انتصارات على منتخب الكويت 6-4 ومنتخب الصومال 16-0 ومنتخب موريتانيا 13-0، وفي دور الثمانية فاز على المنتخب الليبي بنتيجة 3-0، ثم أجتاز عقبة منتخب مصر في نصف النهائي بالفوز 5-2.
في المقابل، تأهل منتخب العراق وصيفاً في ترتيب المجموعة الثانية بعد التعادل مع منتخب مصر 3-3 ثم الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب السعودية 3-2 وفي دور الأربعة كسب منتخب الكويت بنتيجة 2-1.
وعُقد اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، وقال مدرب منتخب المغرب هشام الدكيك: "في البداية أهنئ المنتخب العراقي على وصوله إلى المباراة النهائية، ونحن في جاهزية تامة لخوض اللقاء المرتقب".
وأضاف: "مسيرتنا كانت ناجحة في البطولة وكذلك المنتخب العراقي، وسنبذل أقصى ما لدينا لكي نتوج باللقب. هذه إحدى أفضل وأقوى البطولات العربية لكرة قدم الصالات، وقد حققنا منها استفادة كبيرة".
واختتم بقوله: "سنخوض المباراة بحذر شديد، أمام منتخب العراق القوي والمنظم، وسنعمل بكل جهد لاستكمال المسيرة الناجحة والظفرة بالكأس".
واتفق مدرب منتخب العراق محمد ناظم مع نظيره هشام الدكيك، وشدد على أن هذه البطولة تعد إحدى أفضل نسخ البطولات العربية في كرة قدم الصالات، مضيفاً: "هذه البطولة أقوى وأفضل من بطولة غرب آسيا".
وأضاف: "سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي ومتمرس في البطولات العربية والقارية والدولية، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، ولكل مباراة ظروفها الفنية ونحن نعاني من الإصابات المتلاحقة، لكن طريقة لعبنا ستكون مختلفة، ولقد سعينا على تطوير اللاعبين مع توالي المباريات الماضية".
وأتم: "جميع المنتخبات التي لعبنا أمامها كانت صعبة وقوية، وخرجنا منها بنتائج جيدة لكن عانينا من إصابات عديدة، لذا سنعمل على بذل مزيد من الجهد لنحقق نتيجة إيجابية تمنحنا هذا اللقب، أشكر الاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم مثل هذه البطولات التي تسهم في تطوير وتنمية قدرات اللاعبين العرب، كما أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة تلك البطولة على أفضل ما يكون".
وعُقد ظهر اليوم الاثنين في مدينة الدمام، الاجتماع التنسيقي التحضيري الخاص بالمباراة النهائية وتم خلاله اعتماد قائمتي وألوان منتخبي المغرب والعراق.