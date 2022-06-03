منتخب مصر: "حجازي" سليم وسيواصل تأهيله في إسبانيا

وأضاف "أبوالعلا" في تصريحات صحافية يوم الجمعة: "حجازي" سليم تمامًا، لكننا فضّلنا استكمال تأهيله البدني في إسبانيا؛ حتى لا تعاوده الإصابة، خاصة أن إصابته استغرقت وقتًا طويلًا منذ أمم إفريقيا بالكاميرون في يناير الماضي.