منتخب مصر: "حجازي" سليم وسيواصل تأهيله في إسبانيا
أكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن أحمد حجازي، مدافع المنتخب وفريق اتحاد جدة، سليم بنسبة 100% ولا يعاني من أي إصابة جديدة، لكنهم فضلوا سفره إلى إسبانيا؛ من أجل استكمال برنامجه التأهيلي لمدة 6 أيام فقط.
ويقيم منتخب مصر حالياً معسكر بالقاهرة؛ استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم؛ استعداداً لخوض غمار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بساحل العاج 2023.
ولم يستكمل "حجازي" مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون مطلع هذا العام؛ بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المغرب في دور الثمانية، وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2.
وأضاف "أبوالعلا" في تصريحات صحافية يوم الجمعة: "حجازي" سليم تمامًا، لكننا فضّلنا استكمال تأهيله البدني في إسبانيا؛ حتى لا تعاوده الإصابة، خاصة أن إصابته استغرقت وقتًا طويلًا منذ أمم إفريقيا بالكاميرون في يناير الماضي.
وأشار "أبوالعلا" إلى أن عدم المجازفة بإشراك "حجازي" سيمنحه الفرصة لاستعادة لياقته البدنية.
وستلتقي مصر مع غينيا يوم الأحد ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات قبل أن تلاقي أثيوبيا في التاسع من يونيو الجاري في الجولة الثانية للتصفيات، وستلعب أمام كوريا الجنوبية وديًا يوم 14 يونيو الجاري.