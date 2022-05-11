من أجل حسم لقب الدوري في موقعة "كلاسيكو" الهلال.. "حجازي" يعود و"كريم" يساند الاتحاد

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لموقعة " الكلاسيكو " أمام الهلال، الأحد المقبل، في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات أصفر جدة، اليوم الأربعاء، عودة المدافع المصري أحمد حجازي، حيث شارك في التدريبات الجماعية.
كما حضر لاعب العميد السابق كريم الأحمدي لمساندة الفريق في المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، والتي قد تحدد ملامح البطل في حال انتصار الاتحاد بلقب دوري المحترفين للموسم الجاري.
يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة يليه الهلال بـ 55 نقطة.