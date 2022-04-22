"من اختصاص الفيفا".. "اتحاد القدم" يرد على شكوى النصر ضد أحد لاعبي الاتحاد

وأضاف البيان :"أفاد FIFA في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات "البعد الدولي" التي يكون أحد أطرافها لاعباً غير سعودي - حتى وإن كان مسجلاً لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي - يختص FIFA بالنظر فيها".