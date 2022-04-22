"من اختصاص الفيفا".. "اتحاد القدم" يرد على شكوى النصر ضد أحد لاعبي الاتحاد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً توضيحياً حول إفادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الشكوى المقدمة لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشأن شكوى نادي النصر ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه بأنها من اختصاص FIFA.
وقال الاتحاد في بيانه :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التوضيح بأن إدارة نادي النصر قد تقدمت بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه".
وتابع: ولعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى FIFA تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى FIFA فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة.
وأضاف البيان :"أفاد FIFA في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات "البعد الدولي" التي يكون أحد أطرافها لاعباً غير سعودي - حتى وإن كان مسجلاً لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي - يختص FIFA بالنظر فيها".
وأشار FIFA في رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حالياً في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة (التي تم الاستفسار عنها) يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.
وتابع البيان :"عليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة".
وترحب الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي باستقبال أية استفسارات من كافة الأندية لتوضيح أي أمور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد.
وفي ختام البيان :"أكد الاتحاد السعودي حرص كافة لجان الاتحاد على تطبيق اللوائح والأنظمة المنصوص عليها ولن يتم التعليق على التفاصيل الخاصة بالقضايا المنظورة، وذلك حفظاً لحقوق جميع الأطراف.