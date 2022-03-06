من خلال التدريبات المكثفة.. النصر يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى مصالحة جماهيره، حينما يلتقي نظيره الاتفاق، الجمعة المقبل في الدمام، في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وفي الجانب الميداني كثف أصفر العاصمة، تحضيراته لمواجهة الاتفاق، وذلك بتدريبات مسائية، اليوم الأحد، تحت قيادة مدرب الفريق الأرجنتيني "روسو " .
انطلقت الحصة التدريبية بالتركيز على النواحي البدنية، عبر محطات متنوعة اشتملت على تمارين الجري، وتدريبات لياقية، بعدها فرض روسو تمارين تكتيكية، واختتمها بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
يٌذكر أن النصر يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، والاتفاق في المركز 14 برصيد 23 نقطة.