من خلال التدريبات المكثفة.. النصر يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الاتفاق

‬يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى مصالحة جماهيره، حينما يلتقي نظيره الاتفاق، الجمعة المقبل في الدمام، في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .