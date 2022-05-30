مهاجم الفتح "فراس البريكان " يتربع على قمة التشكيلة المثالية

وكشف موقع «سوفا سكور» العالمي، اليوم الاثنين، عن تشكيلته المثالية للجولة 28 من بطولة الدوري، التي ضمت عبدالعالي محمدي حارس أبها في المرمى، وأمامه إياجو سانتوس لاعب الشباب، وليد الأحمد لاعب الفيصلي، ومارسيلو لاعب الطائي في الدفاع.