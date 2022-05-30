مهاجم الفتح "فراس البريكان " يتربع على قمة التشكيلة المثالية

تربع مهاجم فريق الفتح الأول لكرة القدم "الدولي" فراس البريكان، على رأس التشكيلة المثالية للجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه اللافت وتسجيله 3 أهداف قاد بها فريقه للفوز على ضمك.
وكشف موقع «سوفا سكور» العالمي، اليوم الاثنين، عن تشكيلته المثالية للجولة 28 من بطولة الدوري، التي ضمت عبدالعالي محمدي حارس أبها في المرمى، وأمامه إياجو سانتوس لاعب الشباب، وليد الأحمد لاعب الفيصلي، ومارسيلو لاعب الطائي في الدفاع.
وحضر أيضاً ثنائي الهلال ماثيوس بيريرا وسلمان الفرج في خط الوسط برفقة نعيم سليتي لاعب الاتفاق ويوسف فواز لاعب الباطن، وفي الهجوم جاء البريكان بجوار أولا جون لاعب الباطن وكارلوس جونيور لاعب الشباب.