مهاجم الهلال "إيغالو": رغم تكتل الرائد الكبير .. حققنا الأهم

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أوديون إيغالو، سعادته بالفوز أمام الرائد بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال إيغالو، في تصريح صحفي: "واجهنا فريقًا أغلق كل المساحات، وتكتل بشكل كبير في المناطق الخلفية، وقدم مباراة جميلة".
وتابع : "الأهم كسب النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات، وسعداء جدًا بنهاية المباراة وتسجيلنا هدف الفوز الذي كنا نستحقه، بعد أن عملنا كثيرًا مع المدرب دياز".
من جهة أخرى، صرّح اللاعب سعود عبد الحميد: "أبارك لجماهير الهلال، المباراة كانت صعبة بسبب التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات الخلفية، لكن في النهاية سجلنا".
وحول تأقلمه مع الهلال سريعًا، تابع: "الهلال نادٍ كبير، ومن الطبيعي أن يتأقلم أي لاعب بسرعة، ولا أنسى زملائي الذين ساعدوني".