مهاجم الهلال "إيغالو": رغم تكتل الرائد الكبير .. حققنا الأهم

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أوديون إيغالو، سعادته بالفوز أمام الرائد بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.