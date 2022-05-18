مهاجم الهلال "إيغالو": علينا احترام الفيحاء في نهائي الكأس.. وهدفنا إسعاد جماهيرنا

وأشار النيجيري إيغالو إلى أن مباراة الغد تختلف كلياً عن المواجهة التي خسرها فريقه أمام الفيحاء في الدوري، مشيراً إلى أن في عالم كرة القدم، لا يوجد فريق صغير أو سهل.