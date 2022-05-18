مهاجم الهلال "إيغالو": علينا احترام الفيحاء في نهائي الكأس.. وهدفنا إسعاد جماهيرنا

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم النيجيري "أودين إيغالو" إنهم يحترمون خصمهم الفيحاء، كما أكد أن فريقه سيبذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب الأغلى في المسابقات السعودية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الهلال ونظيره الفيحاء، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، غداً الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وتابع (هداف الدوري) إيغالو: "علينا احترام الفيحاء وبذل جهد كبير لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، لدينا رغبة كبيرة في ذلك لإسعاد جماهيرنا".
وأشار النيجيري إيغالو إلى أن مباراة الغد تختلف كلياً عن المواجهة التي خسرها فريقه أمام الفيحاء في الدوري، مشيراً إلى أن في عالم كرة القدم، لا يوجد فريق صغير أو سهل.