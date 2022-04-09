مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح: "لا يصح أن أكون "أنانيًا".. الوقت غير مناسب للحديث عن المستقبل

قال مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إن الوقت غير مناسب للتفاوض حول عقده مع ناديه، لأنه لا يصح أن يكون "أنانيًا" ويركز على مصلحته الشخصية فقط، في الوقت الذي يركز فيه الفريق جهوده على الفوز بالألقاب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.