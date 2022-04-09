مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح: "لا يصح أن أكون "أنانيًا".. الوقت غير مناسب للحديث عن المستقبل

قال مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إن الوقت غير مناسب للتفاوض حول عقده مع ناديه، لأنه لا يصح أن يكون "أنانيًا" ويركز على مصلحته الشخصية فقط، في الوقت الذي يركز فيه الفريق جهوده على الفوز بالألقاب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة قبل المواجهة المرتقبة بين فريقي القمة الأحد، والتي ربما تحدد نتيجتها وجهة اللقب بدرجة كبيرة.
وتوج ليفربول المنتمي لمنطقة مرسيسايد بلقب كأس الرابطة المحلية في فبراير شباط ولا يزال ينافس في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما تأهل إلى نصف نهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم يبقى على طريق تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأربعة ألقاب خلال الموسم الجاري.
وينتهي عقد المهاجم المصري الدولي الحالي مع ليفربول في يونيو 2023 ويفترض أن محادثات التجديد بدأت منذ وقت طويل.
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن اللاعب على وشك الموافقة والتوقيع على عقد للاستمرار في صفوف ليفربول حتى نهاية مسيرته في الملاعب.
وقال صلاح لشبكة سكاي التلفزيونية: «لا يصح أن أكون أنانيًا بالحديث عن وضعي، نحن في أهم وقت بالنسبة للفريق، لذا لابد لي من الاهتمام بالفريق والتركيز على ما يواجهه خلال الفترة المقبلة وهذا هو الأمر الأهم».
وردًا على سؤال حول مدى ثقته بالتوصل لاتفاق جديد وتمديد الارتباط قال اللاعب المصري: «لا يمكنني أن أقول نعم، ولا يمكنني أن أقول لا، لكني تحدثت غير مرة في السابق عما أريده، مرة أخرى لا يمكنني الدخول في تفاصيل عقدي الآن لأن الموضوع حساس».
وأضاف صلاح: «الفريق بحاجة لتحقيق الانتصارات ولا ينبغي لي فرض نفسي على المشهد والحديث فقط عن عقدي، تركيزي منصب على الفريق ولا شيء غير ذلك».