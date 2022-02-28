مواجهات مارس النارية.. أبرزها قمة الأخضر والصين و"ديربي الرياض" بين الهلال والنصر

يشهد شهر مارس 2022 مواجهات رياضية مثيرة مرتقبة؛ إذ يستهل بلقاء ديربي الرياض الذي يجمع النصر ونظيره الهلال، الخميس المقبل، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الهلال بعدها نظيره الاتحاد، الثلاثاء 8 مارس، في مباراة دورية مؤجلة من الجولة 12، قبل أن يواجه الأهلي يوم الجمعة 18 مارس في الدوري أيضًا.

ويدشن فريق التعاون مشواره الآسيوي بمواجهة الجيش السوري يوم 15 مارس في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات.

كما يعاود الأخضر السعودي مشواره نحو مونديال قطر 2022، عندما يلتقي نظيره الصيني في الصين يوم 24 مارس، قبل أن يستقبل أستراليا، الثلاثاء 29 مارس من التصفيات ذاتها.