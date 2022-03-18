مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ومرتقبة.

وسيلتقي حامل اللقب تشيلسي أمام ريال مدريد الذي يملك رقماً تاريخياً بعدد الألقاب (13 لقباً) في البطولة في ذكرى لنصف نهائي النسخة الماضية عندما أقصى الفريق اللندني منافسه الملكي.

فيما يصطدم مانشستر سيتي بفريق أتلتيكو مدريد الذي أقصى جاره مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي الإنكليزي× ريال مدريد الإسباني

مانشستر سيتي الإنكليزي × أتلتيكو مدريد الإسباني

فياريال الإسباني × بايرن ميونيخ الألماني

بنفيكا البرتغالي × ليفربول الإنكليزي

وفي قرعة نصف النهائي أسفرت القرعة عن لقاء الفائز من مباراة سيتي وأتلتيكو مدريد مع الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد، والفائز من لقاء بنفيكا وليفربول سيواجه الفائز من لقاء فياريال وبايرن ميونيخ.

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقامان يومي 26 و27 أبريل، فيما تجرى مباراتا الإياب في 3 و4 مايو 2022.

أما موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.