مواجهات نارية في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.. تعرف عليها

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 لكرة القدم في أوزبكستان، وذلك مع ختام منافسات الدور الأول اليوم الخميس.
ونجح منتخبا السعودية واليابان في الحصول على آخر بطاقتين للدور ربع النهائي، بعد نجاحهما في الحصول على المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة.
وتمكنت المنتخبات الأربعة التي سبق لها الفوز بلقب البطولة من العبور إلى الدور ربع النهائي، وهي العراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.
وكان منتخب أوزبكستان بطل نسخة عام 2018 أول الفرق التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى في الجولة الثانية، وتأهل معه منتخب تركمانستان الذي حصل على المركز الثاني بالمجموعة؛ حيث تقدم الفريقان على إيران وقطر.
من جهته تصدر منتخب أستراليا ثالث النسخة الماضية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتأهل معه العراق بطل النسخة الأولى عام 2013، وحل الأردن ثالثًا والكويت رابعة بالمجموعة.
أما في المجموعة الثالثة فقد دانت الصدارة لمنتخب كوريا الجنوبية، وتأهلت معها فيتنام وصيفة بطل عام 2018، في حين ودعت المنافسة كلًّا من تايلاند وماليزيا.
وتربع منتخب السعودية وصيف بطل النسخة الماضية على صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف أمام اليابان، وخرجت من المنافسة الإمارات وطاجيكستان.
وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت؛ حيث تلتقي أستراليا مع تركمانستان، وأوزبكستان مع العراق، في حين يلتقي يوم الأحد كوريا الجنوبية مع اليابان، ثم تتقابل السعودية مع فيتنام.