مواجهات نارية في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.. تعرف عليها

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت؛ حيث تلتقي أستراليا مع تركمانستان، وأوزبكستان مع العراق، في حين يلتقي يوم الأحد كوريا الجنوبية مع اليابان، ثم تتقابل السعودية مع فيتنام.