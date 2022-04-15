مواجهة محتدمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يتنافس رجال الألماني يورغن كلوب، على أن يصبحوا أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى كلها في موسم واحد، وذلك بعدما بدأوا المشوار في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة، والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا البرتغالي الأربعاء.