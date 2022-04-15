مواجهة محتدمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

موقعة مرتقبة جديدة بين مانشستر سيتي وليفربول ستجري هذه المرة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وسيحتضنها ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، غداً السبت.
وسيحظى اللقاء باهتمامٍ قوي وإثارةٍ وتشويقٍ منقطعي النظير، حيث سيحاول الفريقان نيل بطاقة التأهل لنهائي كأس إنجلترا، لمواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني بين تشيلسي وكريستال بالاس.
وسيكون رهان ليفربول في تحقيق رباعية تاريخية على المحك أمام مانشستر سيتي الساعي إلى ثلاثية بدوره في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي ستحقق حلم أحد الأندية في المجد الكروي وتحطّم آخر.
يتنافس رجال الألماني يورغن كلوب، على أن يصبحوا أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الأربعة الكبرى كلها في موسم واحد، وذلك بعدما بدأوا المشوار في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة، والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي عقب مواجهة مثيرة مع بنفيكا البرتغالي الأربعاء.
وفيما تشير التوقعات إلى علو كعب ليفربول في تخطّي فياريال الإسباني (الذي أقصى بايرن ميونيخ الألماني) في نصف نهائي المسابقة الأوروبية، فإن سيتي متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون العقبة الرئيسة أمام طموحات الريدز.
ويتربع سيتي على الصدارة في ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، مع بقاء سبع مباريات على النهاية عقب تعادلها 2 / 2 نهاية الأسبوع الماضي.
ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا؛ أيضاً إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وقد يواجه ليفربول في النهائي إذا تغلّب على ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.
ولدى سيتي أيضاً إنجاز نادر يسعى إلى تحقيقه، وهو أن يصبح ثاني فريق إنجليزي فقط يفوز بثلاثية البريميرليغ، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
هذان الهدفان الكبيران لـ"سيتيزنس" و"ريدز" يعنيان أن الرهانات ستكون عالية عندما يلتقيان للمرة الثانية في غضون أسبوع، وهذه المرة في ويمبلي لحجز بطاقة في نهائي الكأس.