"موري" مدافع "النصر": لا شيء أسوأ من أن يكون التحكيم سبب الهزيمة!

شنّ مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، الأرجنتيني فونيس موري هجومًا لاذعًا على الحكم الجزائري مصطفى غربال؛ بسبب الأخطاء التي وقع فيها، والتي غيّرت نتيجة المباراة على حد قوله.

وقال اللاعب في تغريدة له أنه عندما يكون الخطأ من اللاعب فمن الوارد تصويب الخطأ أثناء المباراة، لكن عندما تكون صافرة الحكم هي المخطئة فليس لذلك علاج.

وهاجمت جماهير "النصر" الحكم الجزائري؛ إذ اتهمته بأنه ظلم "النصر" على خلفية الأخطاء التي وقع فيها.

وكان "الهلال" قد أقصى "النصر" من دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الاثنين، في المواجهة التي انتهت لصالح الأزرق 2/1 ليواجه الأخير نظيره "الشباب" في نصف نهائي الكأس.