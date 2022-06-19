موعد الحفل في 21 يوليو المقبل.. "كاف" يوزع جوائز الأفضل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الأحد، موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الكرة الأفريقية هذا العام.
وحدد "كاف" موعد الحفل في 21 يوليو المقبل، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي بالمغرب خلال الفترة من 2 إلى 23 من الشهر ذاته.
أوضح الاتحاد الأفريقي: من هذا المنطلق تم استحداث جائزة جديدة وهي أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية.
وتابع: "جوائز هذا العام هي أفضل لاعب في العام "رجال وسيدات"، وأفضل لاعب داخل القارة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب، وأفضل مدير فني، وأفضل ناد، ونادي العام، وهدف العام".
وأشار كاف: "سيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربين الاتحادات الأعضاء، والصحفيين المختارين، ومجموعة واللجنة بالكاف عن الفترة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2022".
يذكر أن النسخة الأخيرة لحفل جوائز كاف كانت في مدينة الغردقة المصرية، وفاز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب آنذاك.