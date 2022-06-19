موعد الحفل في 21 يوليو المقبل.. "كاف" يوزع جوائز الأفضل



وتابع: "جوائز هذا العام هي أفضل لاعب في العام "رجال وسيدات"، وأفضل لاعب داخل القارة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب، وأفضل مدير فني، وأفضل ناد، ونادي العام، وهدف العام".

