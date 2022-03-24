"موفقين يا أبطال.. ومنصور يا أغلى شعار".. وزير الرياضة يتمنى الفوز للأخضر

تَمنى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق للمنتخب الوطني اليوم في مباراته أمام نظيره الصيني، التي يعني الفوز بها تأهل الأخضر للمرة السادسة للمونديال 2022.
وكتب الفيصل على حسابه بتويتر يقول: "بالتوفيق لمنتخبنا في مواجهة الصين.. ثقتي كبيرة بنجومنا في تحقيق الفوز والتأهل بإذن الله.. موفقين يا أبطال. ومنصور يا أغلى شعار".
وفاز المنتخب السعودي في لقاء الذهاب على المنتخب الصيني في المملكة بثلاثية لهدفين، كما يسعى الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 للتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخه.
ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز لضمان التأهل للمونديال، وقد يضمن أيضًا التأهل إلى النهائيات قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين؛ في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في مباراة تنطلق قبل ساعات من مباراة الأخضر.