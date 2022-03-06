موقع "Sofascore": لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأعلى تقييمًا في الجولة 23

واصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري، حضوره المميز، وحصل على أعلى تقييم بين لاعبي الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اختتمت أمس السبت.
وكان للدوسري حضورٌ لافت مع فريقه أمام شقيقه النصر، في "ديربي العاصمة"؛ حيث أحرز هدفين من أصل النتيجة النهائية 4-0، ليحصل على تقييم 8.8؛ حسب موقع "Sofascore".
وتمكن الهلال من السيطرة على التشكيلة المثالية للجولة، بوجود 4 لاعبين هم: جانج هيون، وماتيوس بيريرا، وإيجالو، بجانب الدوسري.
تشكيلة الأسبوع:
حراسة المرمى: رايس مبولحي "الاتفاق".
الدفاع: حسن الشاويش "الفيحاء" - مروان السعدان "الفتح" - جانج هيون سو "الهلال".
الوسط: ماتيوس بيريرا "الهلال" - رومارينهو "اتحاد جدة" - بيتي مارتينيز "النصر" - عبد الرحمن العبود "اتحاد جدة".
الهجوم: هتان باهبري "الشباب" - إيجالو "الهلال" - سالم الدوسري "الهلال".