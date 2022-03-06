موقع "Sofascore": لاعب الهلال "سالم الدوسري" الأعلى تقييمًا في الجولة 23

واصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري، حضوره المميز، وحصل على أعلى تقييم بين لاعبي الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اختتمت أمس السبت.