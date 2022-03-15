ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل السباق العشرين.. الأربعاء

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، لـ"سبق"، أن الرعاية تأتي تأكيدًا على دعم هذه الرياضة العريقة، مشيرًا إلى ‏أن السباق يتكون من ستة أشواط مسافتها 1600 متر باستثناء الشوط ‏الأول الذي تبلغ مسافته 1200 متر.