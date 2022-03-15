ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل السباق العشرين.. الأربعاء
تحت رعاية أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، يُقام غدًا الأربعاء حفل السباق العشرين لميدان فروسية حائل على "كأس إمارة منطقة حائل"، وسيارتين من الراعي البلاتيني للميدان "شركة جاهز"؛ وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.
وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، لـ"سبق"، أن الرعاية تأتي تأكيدًا على دعم هذه الرياضة العريقة، مشيرًا إلى أن السباق يتكون من ستة أشواط مسافتها 1600 متر باستثناء الشوط الأول الذي تبلغ مسافته 1200 متر.
وأشار إلى أن الشوط الأول خصص لـ"مفتوح مواليد 2020م"، والشوط الثاني لـ"ربحت "0-2""، والشوط الثالث "سيارة" لـ"مفتوح مواليد 2018م"، فيما خصص الشوط الرابع "سيارة" لـ"مفتوح مواليد 2019م"، والشوط الخامس "درع" لـ"مفتوح أفراس"، والشوط السادس "كأس" لـ"مفتوح الدرجات".