"ميغيل روسو" و"سوموديكا" يعلنان التشكيلتين الأساسيتين لديربي النصر والشباب

في المقابل كشف الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة اليوم والتي تظهر دخوله بالعناصر الرئيسية وجاءت على الشكل التالي: فواز القرني، فواز الصقور، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، ألفريد ندياي، باولينهو، إيفر بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، لوسيانو فيتو.