"ميغيل روسو" و"سوموديكا" يعلنان التشكيلتين الأساسيتين لديربي النصر والشباب

أعلن الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو مدرب النصر التشكيلة الرسمية التي سيدخل بها "ديربي الرياض" أمام الشباب اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تشكيلة النصر غيابات كثيرة للعناصر الأساسية ولا سيما في خطي الهجوم والدفاع، ويأتي في مقدمتهم المهاجم الكاميروني فيسنت أبوبكر والأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي جوناثان رودريجيز والدولي السعودي عبدالله مادو ووليد عبدالله.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي: أمين بخاري، سلطان الغنام، علي لاجامي، منصور الشمري، أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، جلال الدين ماشاريبوف، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا.
في المقابل كشف الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة اليوم والتي تظهر دخوله بالعناصر الرئيسية وجاءت على الشكل التالي: فواز القرني، فواز الصقور، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، ألفريد ندياي، باولينهو، إيفر بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، لوسيانو فيتو.