ميلان يحرز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2011

أحرز فريق ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ19 بتاريخه بعد الفوز خارج أرضه على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد ضمن الجولة 38 والأخيرة.
وكان ميلان يكفيه التعادل لحصد اللقب لأول مرة في 11 عاماً، لكنه نجح في تحقيق فوزه الـ26 هذا الموسم في المسابقة .
وسجل ثلاثية "الروسونيري" الفرنسي أوليفيه جيرو "هدفين" في الدقيقتين 17 و32، والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز 11.
وهذا هو اللقب 19 لميلان في الدوري ليصبح في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجاً باللقب، كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010-2011.