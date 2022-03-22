نائب أمير الرياض يشهد توقيع استضافة العاصمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025

من جانبه أوضح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ، في كلمة له أن المملكة العربية السعودية تقوم بدفع عجلة الرياضة إلى الأمام بشكل مذهل، والمجلس الأولمبي الآسيوي يدعم بقوة كل جهود المملكة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وواثقون من نجاح المملكة في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ، معرباً عن سعادته بما شاهد في المملكة من نهضة وتطور في القطاع الرياضي الذي جعل الرياض وجهة لأهم حدثين رياضيين في القارة الآسيوية.