نائب أمير الرياض يشهد توقيع استضافة العاصمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025

شهد الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، مراسم توقيع استضافة منطقة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م للمرة الأولى ، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية .
ورفع نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة، وتحققت نظير ذلك الدعم استضافات على مستوى إقليمي وعالمي، أظهرت كفاءة التنظيم والاحترافية العالية للمملكة، مما أسهم في جذب الأحداث الرياضية وتنوع الألعاب.
وقال : "إن عراب وقائد هذه الإنجازات التي وصلت للعالمية هو سمو ولي العهد - حفظه الله -، حتى أصبحت المملكة لها ريادتها الأولى عالمياً على مستويات التنظيم والاستضافات باختلاف الرياضات والألعاب".
وأضاف نائب أمير منطقة الرياض : "أتمنى للزملاء في وزارة الرياضة التوفيق في مهامهم، ووزير الرياضة على كفاءة عالية وقدرة وخبرات في تنظيم هذا الحدث العالمي، وأقدم شكري للمجلس الأولمبي الآسيوي وأعضائه".
من جهته نوه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بدعم خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد، بالرياضة السعودية والتقدم العالمي الذي تمثل باستضافة عدد من الأحداث والدورات الرياضية العالمية؛ ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2034م، ودورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م .
وأكد "الفيصل" أن استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بنسختها السابعة 2025م، تعدُّ نواةً لاحتضانِ العديدِ من المنافساتِ الآسيويةِ المقبلة، خاصةً بعد النقلةِ النوعية التي حققتها المملكة رياضياً، مما جعلها محطّ أنظارِ العالم، مشيراً إلى تطلعهم من خلال هذه النسخة إلى مشاهدة منافسة مثيرةٍ بين المتسابقين، مما ينعكسُ على تطوّرِ اللعبةِ في قارةِ آسيا.
من جانبه أوضح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ، في كلمة له أن المملكة العربية السعودية تقوم بدفع عجلة الرياضة إلى الأمام بشكل مذهل، والمجلس الأولمبي الآسيوي يدعم بقوة كل جهود المملكة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وواثقون من نجاح المملكة في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ، معرباً عن سعادته بما شاهد في المملكة من نهضة وتطور في القطاع الرياضي الذي جعل الرياض وجهة لأهم حدثين رياضيين في القارة الآسيوية.
وكان قد وقع الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ استضافة منطقة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025م.
يذكر أن الرياض فازت باستضافة دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة خلال اجتماع الجمعية العمومية ( 40 ) للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقد في نوفمبر الماضي في مدينة دبي الإماراتية، فيما أقيمت الدورة للمرة الأولى في تايلاند 2005م ثم ماكاو 2007م وفيتنام 2009م وكوريا الجنوبية 2013م وعشق آباد 2017م، على أن تستضيف تايلاند النسخة السادسة عام 2023م.