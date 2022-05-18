نائب أمير جازان يرعى أولى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الفلسطيني

رعى الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان مساء أمس الأربعاء، أولى مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الفلسطيني في بطولة اتحاد غرب آسيا بحضور أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وذلك على الملعب الشاطئي بجازان.