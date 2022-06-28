نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية توج منتخب المغرب بَـ"كأس العرب"

توج نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية بدر بن عبدالرحمن القاضي، منتخب المغرب بكأس البطولة العربية لكرة قدم الصالات 2022، بعد المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.