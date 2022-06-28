نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية توج منتخب المغرب بَـ"كأس العرب"

توج نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية بدر بن عبدالرحمن القاضي، منتخب المغرب بكأس البطولة العربية لكرة قدم الصالات 2022، بعد المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.
وتُوج المنتخب المغربي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 على منتخب العراق الذي حلّ في المركز الثاني.
وفاز لاعب المنتخب المغربي أنيس العيان بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.
جاء ذلك في حضور رئيس اللجنة المنظّمة للبطولة جمال علام، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.
ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار، وفاز بجائزة هداف البطولة لاعب المنتخب الكويتي عبدالرحمن الطويل، بينما فاز حارس المنتخب العراقي زاهر هادي بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصل منتخب مصر على جائزة اللعب النظيف.