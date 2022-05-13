نادي بوروسيا دورتموند الألماني يداعب جماهير اتحاد جدة

داعب نادي بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني، جماهير فريق الاتحاد، بعدما أعلن عن قميصه الجديد للموسم الجديد 2022-2023.
وكشف بوروسيا دورتموند النقاب، عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن صور لقميص الفريق الجديد للموسم المقبل، باللون الأصفر والأسود، والذي يتشابه كثيرًا مع قميص فريق اتحاد جدة الحالي، الذي اعتاد الظهور به لسنوات طويلة.
ونشر نادي بوروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لقميصه الجديد، معلقًا على جدار، أرفقها بعبارة باللهجة السعودية، جاء بها: "وش السالفة يا إتي؟"، كما أنه أشار لحساب نادي الاتحاد.
ويعد نادي دورتموند أحد أنجح الأندية في تاريخ الكرة الألمانية؛ بسبب إنجازاته على الصعيد المحلي والقاري.