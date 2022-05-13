نادي بوروسيا دورتموند الألماني يداعب جماهير اتحاد جدة

وكشف بوروسيا دورتموند النقاب، عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن صور لقميص الفريق الجديد للموسم المقبل، باللون الأصفر والأسود، والذي يتشابه كثيرًا مع قميص فريق اتحاد جدة الحالي، الذي اعتاد الظهور به لسنوات طويلة.