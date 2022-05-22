"نادي سباقات الخيل" يستحدث عدداً من البطولات ورئيس "هيئة الفروسية" يشيد بدعم القيادة للرياضة

وقدم الشكر للقيادة الحكيمة، على الدعم السخي والمتواصل لهذه الرياضة العريقة، والحرص على تطويرها وتحديث أنظمتها والعمل على الارتقاء بها لتصل إلى المكانة اللائقة بها، متطرقاً لموسم سباقات الطائف وإستراتيجية النادي لتطوير العمل في جميع السباقات، إذ سيكون موسم الطائف هذا العام مختلفاً عن المواسم الماضية، استناداً لزيادة يوم سباقي ثالث لتكون السباقات في أيام الخميس والجمعة والسبت، كذلك إضافة عدة أشواط لتعزيز الفرصة للتميز والمنافسة بين المشاركين، مؤكداً سعي الهيئة إلى تحقيق تنافس قوي في كل السباقات، لتطوير المستوى التنافسي للأشواط والتوزيع المنهجي للجوائز، مع إضافة الطابع التحفيزي لملاك الجياد حرصاً على تطوير هذه الرياضة.