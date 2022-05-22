"نادي سباقات الخيل" يستحدث عدداً من البطولات ورئيس "هيئة الفروسية" يشيد بدعم القيادة للرياضة

أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل عن اعتزازه بالدعم المتواصل والكبير الذي تجده رياضة سباقات الخيل في المملكة من القيادة الرشيدة، مؤكداً إسهامها في النجاح المستمر لها على مدى سنوات طويلة.
وأشاد بالمرحلة الجديدة التي تعيشها سباقات الخيل هذا العام نظير الدعم غير المحدود والتوسع على مستوى السباقات والجوائز الكبيرة والمغايرة عن المواسم السابقة حرصاً من القيادة الرشيدة على مواصلة النجاح والحضور الأقوى على الساحة العالمية.
وقدم الشكر للقيادة الحكيمة، على الدعم السخي والمتواصل لهذه الرياضة العريقة، والحرص على تطويرها وتحديث أنظمتها والعمل على الارتقاء بها لتصل إلى المكانة اللائقة بها، متطرقاً لموسم سباقات الطائف وإستراتيجية النادي لتطوير العمل في جميع السباقات، إذ سيكون موسم الطائف هذا العام مختلفاً عن المواسم الماضية، استناداً لزيادة يوم سباقي ثالث لتكون السباقات في أيام الخميس والجمعة والسبت، كذلك إضافة عدة أشواط لتعزيز الفرصة للتميز والمنافسة بين المشاركين، مؤكداً سعي الهيئة إلى تحقيق تنافس قوي في كل السباقات، لتطوير المستوى التنافسي للأشواط والتوزيع المنهجي للجوائز، مع إضافة الطابع التحفيزي لملاك الجياد حرصاً على تطوير هذه الرياضة.
وفي هذا الصدد أعلن نادي سباقات الخيل عن موعد سباقات موسم الطائف 2022, وتقرر أن تبدأ السباقات في 16 يونيو وتختم في الثامن من شهر أكتوبر 2022.
وتتضمن سباقات موسم الطائف المقبل استحداثات جديدة أبرزها كأس الأمير عبدالله الفيصل، وتخصيص كأس للخيل العربية عمر أربع سنوات فأكثر، بالإضافة إلى زيادة قيمة جوائز الأشواط.
وسيشهد موسم 2022 زيادة معظم الأنشطة عن العام الماضي، وارتفاع عدد الأشواط من 190 إلى 384 شوطاً والعديد من الإضافات الأخرى التي تسهم في زيادة التنافس في السباقات وتطويرها، وتوفير البيئة المناسبة لمحبي سباقات الخيل، إذ ستكون قيمة جائزة كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية عمر "أربع سنوات فأكثر" مليون ريال على مسافة 2000 متر، متزامنة مع أشواط كأس الملك فيصل وكؤوس الطائف وتقرر إقامتها يوم السبت 03/09/2022.
واستحدث النادي بطولات وكؤوساً جديدة إلى جانب كأس الأمير عبدالله الفيصل تمثلت في "كأس اليوم الوطني" بجائزة قدرها 500,000 ريال، و "كأس بطولة السرعة"، وشوطي "ديربي الطائف" لخيل الثوروبريد والخيل العربية بجائزة قدرها 400,000 ريال لكل شوط على أن تتكون "بطولة السرعة" من 3 أشواط قيمة كل منها 300,000 ريال، وهي بطولة السرعة للخيل العربية، وبطولة السرعة للأفراس وبطولة السرعة للحصن.
وأقر النادي إضافة بطولة "ميدان الملك خالد" التي تتكون من 3 أشواط قيمة كل منها 300,000 ريال، وهي بطولة ميدان الملك خالد للخيل العربية، وبطولة ميدان الملك خالد للأفراس، وبطولة ميدان الملك خالد.
وعن جوائز الكؤوس والأشواط فقد قرر النادي زيادتها لتكون: (كأس الطائف لأعمار السنتين من 200 ألف إلى 400 ألف ريال، وكأس الطائف لأعمار الثلاث سنوات من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وجائزة كأس عكاظ من 500 ألف إلى 700 ألف ريال).
يذكر أن موسم 2022 شهد زيادات مرتفعة في معظم أنشطته عن موسم 2021 الماضي حيث جرى زيادة الحفلات من 24 إلى 48 حفلة، وزيادة الأشواط من 190 شوطاً إلى 384، في حين زادت أشواط السنتين من 30 إلى 64، و أشواط الثلاث سنوات من 53 إلى 135.