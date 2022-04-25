رياضة
نادٍ "إسباني" وآخر "فرنسي" يراقبان محترف "الهلال"
بات محترف نادي الهلال الحالي وهدافه، النيجيري أوديون إيغالو، على رادار ناديَيْن أوروبيَّيْن، أحدهما إسباني، والآخر فرنسي.
وبحسب ما نقل موقع "sky sports" فإن ناديَيْ موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني يرغبان في التعاقد مع النيجيري إيغالو خلال الصيف القادم.
يُذكر أن اللاعب انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الشباب.
ويتصدر إيغالو قائمة هدافي الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 هدفًا خلال 18 مباراة.