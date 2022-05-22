نجد وأفراح ينتزعان أولى ذهبيات الإلكترونية (FIFA) .. والقدم تتجاوز عمان

وشهدت منافسات التنس اليوم، تأهل لاعب المنتخب السعودي عبدالله الفرج إلى دور الـ16 لمنافسات الفردي، بعد تغلبه على الإماراتي عبدالله المرزوقي بمجموعتين دون مقابل (6-0، 6-0)، فيما خرج زميله عمر أحمد من مسابقة الفردي بخسارته من الكويتي علي الشطي بمجموعتين دون مقابل في المنافسات التي جرت على مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس بالكويت.