نجد وأفراح ينتزعان أولى ذهبيات الإلكترونية (FIFA) .. والقدم تتجاوز عمان

افتتح الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة رسميًا مساءً اليوم الأحد دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة الدول الخليجية الست والتي تتنافس على 16 لعبة بوجود أكثر من 1500 رياضي ورياضية.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم في الملعب الرئيس المغطى لأكاديمية (رافائيل نادال) في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس في العاصمة الكويتية الكويت، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية وعددٍ من المسؤولين في الرياضة الآسيوية والدولية ان استضافة الكويت لهذه الدورة، يأتي بفضل توجيهات قادة مجلس التعاون الخليجي -حفظهم الله-، ورعاية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رعاه الله-.
واشتمل حفل الافتتاح المبسط على العديد من الفقرات الفنية والتراثية ومن ضمنها أوبريت يحكي التلاحم الخليجي وتوحدهم في جو من السلام والمحبة.
توّج الأمير فهد بن جلوي ورئيس الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان لاعبتي المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية نجد فهد وأفراح محمد، بذهبية الفرق والمركز الأول للعبة "فيفا" في انطلاقة منافسات الألعاب الإلكترونية بالدورة، وذلك بعد الفوز على البحرين في المباراة النهائية للمسابقة 8-0، في فندق جميرا المسيلة.
وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد السعودية إلى 35 ميدالية (8 ذهبيات و 9 فضيات و 18 برونزية).
وشهدت منافسات التنس اليوم، تأهل لاعب المنتخب السعودي عبدالله الفرج إلى دور الـ16 لمنافسات الفردي، بعد تغلبه على الإماراتي عبدالله المرزوقي بمجموعتين دون مقابل (6-0، 6-0)، فيما خرج زميله عمر أحمد من مسابقة الفردي بخسارته من الكويتي علي الشطي بمجموعتين دون مقابل في المنافسات التي جرت على مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس بالكويت.
وكسب رجال الأخضر لكرة قدم الصالات، نظيره العماني بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جرى في مجمع سعد العبدالله الصباح.
وسجل للأخضر، أسامة باعبدالله ومحمد الخماس في الشوط الأول، ومحسن فقيهي في الشوط الثاني من اللقاء.
وفي كرة الطاولة، فاز المنتخب السعودي المكون من علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي وعبدالعزيز العباد على نظيره الكويتي 3-1، في منافسات الفرق التي جرت في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
وفي الدراجات، حل لاعب الأخضر محمد الجابر بالمركز الخامس لسباق فردي ضد الساعة (20كم) بزمن 32.30.96 دقيقة، وزميله مصطفى الربيع سادسًا بزمن 32.46.87 دقيقة.
يخوض أخضر الدراجات للسيدات عند السابعة من صباح غدٍ الاثنين منافسات سباق الفردي -عام- بمشاركة 6 لاعبات.
ويلتقي أخضر السلة في نصف نهائي المسابقة مع نظيره الكويتي عند الخامسة عصرًا، فيما يلتقي في التوقيت نفسه منتخب الطائرة مع الإمارات.
وعند الخامسة عصرًا يلتقي منتخب الصالات لكرة القدم للسيدات نظيره الإماراتي على المركزين الثالث والرابع لمنافسات كرة القدم.
فيما تُقام منافسات التنس عند الرابعة عصرًا، ويلتقي منتخب الهوكي عند الثالثة والنصف عصرًا بشقيقه الإماراتي.
كما يلتقي منتخب كرة الطاولة مع الإمارات عند العاشرة صباحًا، ويلاقي قطر عند الخامسة عصرًا.
وتُقام منافسات الألعاب الإلكترونية (فيفا) رجال، عند الواحدة ظهرًا.