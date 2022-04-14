نجمات القولف التايلانديات يؤكدن مشاركتهن في سلسلة بطولات أرامكو السعودية

تأكد مشاركة ثلاث من نجمات القولف التايلانديات في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق - بانكوك، التي تفتتح بطولات السلسلة في نسختها الثانية ويحتضنها ملعب ونادي Thai Country Club في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2022.
وستشارك النجمة العالمية المتميزة باتي تافاتاناكيت، المصنفة 14 عالمياً، لأول مرّة في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق الشهر المقبل. وبرز اسم اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً في ساحة القولف العالمية في عام 2021 بفوزها بأول بطولة كبرى، أعقبتها بالعديد من المشاركات المميزة بتواجدها في المراكز الـ10 الأولى بشكل مستمر مما ساهم في ارتفاع ترتيبها في التصنيف العالمي وحصولها على لقب أفضل لاعبة ناشئة في جولة LPGA.
كما أكدت آريا جوتانوجارن، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والحاصلة على لقبين في البطولات الكبرى، مشاركتها في الحدث المرتقب والذي يبلغ مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي. وستنضم إليها أختها موريا جوتانوجارن المصنفة 42 عالمياً، بالإضافة إلى نخبة من اللاعبات الآسيويات اللاتي سيتم الإعلان عنهن في وقت لاحق.
وكانت نسخة العام الماضي من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق قد شهدت مشاركة المصنفة الخامسة عالمياً والحاصلة على لقب كوستا ديل سول 2021، التايلاندية أتايا ثيتيكول، حيث خسرت بفارق ضئيل في مباراة فاصلة في بطولة لندن.
وقالت باتي تافاتاناكيت: "من الرائع أن نرى بطولات عالمية مثل سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق تأتي إلى مسقط رأسي في بانكوك. توفر بطولات السلسلة فرصاً رائعة حقاً للاعبات من جميع أنحاء العالم بشكل عام وللمواهب النسائية الواعدة في تايلاند بشكل خاص للحصول على فرص في الجولة الأوروبية للسيدات. ساهم نجاحنا في الساحة العالمية على تزايد الاهتمام بقولف السيدات في تايلاند، لذا فهي فرصة رائعة للحفاظ على هذا الزخم".
في حين قالت آريا جوتانوجارن: "سمعت الكثير من الأمور الإيجابية عن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق ونظامها المستحدث والفريد من نوعه والذي يمنحك الفرصة للعب والتواصل مع مختلف لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات. كما يمنح اللاعبات فرصة المنافسة على الجانبين الجماعي والفردي. لعبت سابقاً مع أختي موريا وحققنا نجاحات في نظام الفرق، وأتطلع لمعرفة الأسماء التي سألعب إلى جانبها في الفريق واستضافتهم على أرض الوطن".
وعلّق ماجد السرور – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية – قائلاً: "تعود سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق بشكل أكبر وأفضل، وسعداء بتوسع السلسلة للقارة الآسيوية وتحديداً في تايلاند، التي تُعد أحد وجهات القولف النامية بشكل سريع. تعتبر البطولة فرصة لإظهار حجم التطور في رياضة السيدات، كما تمتلك اللاعبات الواعدات فرصة مميزة من خلال الاختلاط بنخبة لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات في نظام مختلف تحت أنظار الساحة العالمية للقولف، وفي ملعب رائع في بانكوك لانطلاق الموسم الجديد للسلسلة".
الجدير بالذكر أن بطولة بانكوك ستكون أولى محطات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: "نادي سنتريون" في لندن (16-18 يونيو)، و"نادي لا ريسيرفا" في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديداً "ملعب ونادي رويال غرينز" في جدة (9-11 نوفمبر). بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي "بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة" والتي تساهم بشكل كبير في العام الاستثنائي الذي ستحظى به الجولة الأوروبية لقولف السيدات من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.