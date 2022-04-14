نجمات القولف التايلانديات يؤكدن مشاركتهن في سلسلة بطولات أرامكو السعودية

الجدير بالذكر أن بطولة بانكوك ستكون أولى محطات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: "نادي سنتريون" في لندن (16-18 يونيو)، و"نادي لا ريسيرفا" في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديداً "ملعب ونادي رويال غرينز" في جدة (9-11 نوفمبر). بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي "بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة" والتي تساهم بشكل كبير في العام الاستثنائي الذي ستحظى به الجولة الأوروبية لقولف السيدات من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.