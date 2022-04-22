نجم منتخب فرنسا "مالودا" يحاضر بلاعبي الاتفاق قبل ودية العين الإماراتي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب مقر معسكره بأبوظبي والذي سيستمر حتى 28 أبريل الجاري، بحضور رئيس النادي المهندس خالد الدبل.
حيث يستعد فارس الدهناء لمواجهة العين الإماراتي يوم بعد غدٍ الأحد في خامس وديات معسكر أبو ظبي ، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريب استرجاعي للمجموعة التي خاضت ودية العروبة الإماراتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 , بينما أدى بقية اللاعبين تدريباً لياقياً على عدة محطات، ثم تدريب تكتيكي بالإنهاء على المرمى، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .
وعلى صعيد متصل يتواجد في معسكر الاتفاق لاعب منتخب فرنسا وفريق تشيلسي الإنجليزي سابقاً مالودا، وذلك بدعوة من صديقه المدرب كارتيرون، حيث سيقدم مالودا يوم غدٍ السبت محاضرة تحفيزية للاعبين وإضافة خبراته وبعض المواقف التي مرت بمسيرته الرياضية .