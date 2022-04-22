نجم منتخب فرنسا "مالودا" يحاضر بلاعبي الاتفاق قبل ودية العين الإماراتي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريب استرجاعي للمجموعة التي خاضت ودية العروبة الإماراتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 , بينما أدى بقية اللاعبين تدريباً لياقياً على عدة محطات، ثم تدريب تكتيكي بالإنهاء على المرمى، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .