نجوم عالميون يشاركون في سحب قرعة كأس العالم 2022

وسجل تيم كيهل أول هدف لأستراليا في نهائيات كأس العالم، خلال مباراة اليابان في مونديال 2006، ومثّل منتخب بلاده في نسخ كأس العالم 2010 و2014 و2018، كما يعد بورا ميلوتينوفيتش المدرب الوحيد الذي تمكّن من المشاركة في 5 نسخ متتالية من كأس العالم مع 5 منتخبات مختلفة، هي: المكسيك عام 1986، كوستاريكا عام 1990، والولايات المتحدة عام 1994، نيجيريا عام 1998، الصين عام 2002.