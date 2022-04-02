نصف نهائي كأس الملك: الإثارة في قمة الهلال والشباب.. والاتحاد يسعى لإحباط مفاجأة الفيحاء

تنطلق غدًا الأحد، مباراة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بلقاء يجمع الهلال بنظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة الـ10مساءً.