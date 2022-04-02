رياضة

نصف نهائي كأس الملك: الإثارة في قمة الهلال والشباب.. والاتحاد يسعى لإحباط مفاجأة الفيحاء

نصف نهائي كأس الملك: الإثارة في قمة الهلال والشباب.. والاتحاد يسعى لإحباط مفاجأة الفيحاء
كأس الملك
سبق
سبق

تنطلق غدًا الأحد، مباراة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بلقاء يجمع الهلال بنظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة الـ10مساءً.

وصل الهلال لهذا الدور بعد فوزه بهدفين مقابل هدف 2-1 على النصر، فيما تجاوز الشباب نظيره الأهلي بذات النتيجة.

الفيحاء - الاتحاد:

وفي المواجهة الثانية بعد غد يلتقي فريقا الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة عند الساعة الـ10 مساءً.

ووصل الفيحاء لهذا الدور بعد فوزه 2-1 على الباطن، وبالنتيجة نفسها تجاوز الاتحاد نظيره التعاون في الدور ربع النهائي.

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