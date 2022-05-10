رياضة

نقص "الهلال" يغري "الاتفاق" .. شعار الفريقين "عدم التعثر"

​في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
نقص "الهلال" يغري "الاتفاق" .. شعار الفريقين "عدم التعثر"
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أحمد سرور
أحمد سرور

​يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء اليوم الأربعاء ، ضيفاً مزعجاً على نظيره الاتفاق ، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

لقاء عنوانه " إحياء أمل البقاء مع الكبار" بالنسبة للاتفاق ، الذي يأتي في المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة ، وليس بينه وشبح الهبوط سوى نقطة واحده ، لذا من المتوقع أن يرمى مدرب الاتفاق "كارتيرون " بكامل أوراقه أمام الأزرق .

في المقابل يأمل الهلال التغلب على ظروف النقص القاهر والكبير في صفوفه وكان آخر المصابين ياسر الشهراني ، كما يغيب "كنو" و " كويلار " و " المفرج " .

ويسعى مدرب الهلال "دياز" لبلوغ النقطة 55 ( الحفاظ على الوصافة ) من أجل تجديد الأمل في تخطي الاتحاد ، في موقعة " الكلاسيكو المرتقب"، الأحد المقبل في جدة ، ومن ثم مواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب في حال تعثر الاتحاد .

لقاء الاتفاق والهلال يأتي بعد انتصار الفريقين في الجولة الماضية برباعية تباعاً في مرمى ( التعاون وضمك ) ، لذا من المتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة من الطرفين ، وبالتالي فإن الأهداف ستكون حاضره ، كون التعادل السلبي أو الإيجابي سيبعثر أوراق الفريقين.

الهلال
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاتفاق

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