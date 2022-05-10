نقص "الهلال" يغري "الاتفاق" .. شعار الفريقين "عدم التعثر"

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء اليوم الأربعاء ، ضيفاً مزعجاً على نظيره الاتفاق ، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
لقاء عنوانه " إحياء أمل البقاء مع الكبار" بالنسبة للاتفاق ، الذي يأتي في المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة ، وليس بينه وشبح الهبوط سوى نقطة واحده ، لذا من المتوقع أن يرمى مدرب الاتفاق "كارتيرون " بكامل أوراقه أمام الأزرق .
في المقابل يأمل الهلال التغلب على ظروف النقص القاهر والكبير في صفوفه وكان آخر المصابين ياسر الشهراني ، كما يغيب "كنو" و " كويلار " و " المفرج " .
ويسعى مدرب الهلال "دياز" لبلوغ النقطة 55 ( الحفاظ على الوصافة ) من أجل تجديد الأمل في تخطي الاتحاد ، في موقعة " الكلاسيكو المرتقب"، الأحد المقبل في جدة ، ومن ثم مواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب في حال تعثر الاتحاد .
لقاء الاتفاق والهلال يأتي بعد انتصار الفريقين في الجولة الماضية برباعية تباعاً في مرمى ( التعاون وضمك ) ، لذا من المتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة من الطرفين ، وبالتالي فإن الأهداف ستكون حاضره ، كون التعادل السلبي أو الإيجابي سيبعثر أوراق الفريقين.