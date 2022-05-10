نقص "الهلال" يغري "الاتفاق" .. شعار الفريقين "عدم التعثر"

​يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، مساء اليوم الأربعاء ، ضيفاً مزعجاً على نظيره الاتفاق ، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .