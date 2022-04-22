نقطة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة

ستكون الفرصة قائمة أمام باريس سان جيرمان لحسم لقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم،غداً السبت، حينما يستضيف فريق لانس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
سيكون فريق عاصمة الأنوار بحاجة إلى التعادل فقط على أرضه مع لانس ليحسم أمر اللقب، على اعتبار أنه متقدم على غريمه مرسيليا الثاني قبل مواجهة الغد بفارق 15نقطة مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية البطولة.
وكان بإمكان نادي العاصمة الاحتفال بمعادلته الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري المسجل باسم مرسيليا وسانت إتيان منذ الأربعاء بعد الفوز على مضيفه أنجيه 3-صفر، لكن ملاحقه مارسيليا أجل الحسم إلى عطلة نهاية الأسبوع، بعد تغلبه على نانت 3-2.
وهذه المرة لن يكون باستطاعة مرسيليا أن يرجئ الحسم مهما كانت نتيجته الأحد على ملعب رينس، لأن مصير كيليان مبابي ورفاقه سيكون بين أيديهم فقط حيث يحتاجون إلى نقطة التعادل من مباراتهم مع لانس للاحتفال بين جماهيرهم في معقلهم "بارك دي برينس".