نقطة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة

وهذه المرة لن يكون باستطاعة مرسيليا أن يرجئ الحسم مهما كانت نتيجته الأحد على ملعب رينس، لأن مصير كيليان مبابي ورفاقه سيكون بين أيديهم فقط حيث يحتاجون إلى نقطة التعادل من مباراتهم مع لانس للاحتفال بين جماهيرهم في معقلهم "بارك دي برينس".