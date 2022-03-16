نقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة.. لأسباب أمنية

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرر الاتحادان الدولي والآسيوي نقل مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى والمقررة يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري إلى أرض محايدة، حيث سيتم الإعلان عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة خلال الأيام المقبلة".