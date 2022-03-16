نقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة.. لأسباب أمنية

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل مباراة العراق والامارات في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى أرض محايدة لأسباب أمنية.
وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "قرر الاتحادان الدولي والآسيوي نقل مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى والمقررة يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري إلى أرض محايدة، حيث سيتم الإعلان عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة خلال الأيام المقبلة".
وكان الاتحاد الدولي (فيفا) رفع الحظر عن إقامة المباريات الرسمية في العراق نهاية فبراير المضي، وواجهت الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظراً فرضه فيفا معتمداً على تقييمات أمنية لم تسمح بإقامة المباريات.
ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب العراقي في المركز الخامس بـ5 نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أمريكا الجنوبية في ملحق عالمي.